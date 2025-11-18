Yeni Şafak
ANKARAY'da seferleri aksatan arıza: Vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi

19:4918/11/2025, Salı
AA
Arıza nedeniyle durağa alınmayan vatandaşlar kapalı kepenklerle karşılaştı.
Başkent Ankara'da ANKARAY hattında enerji arızası meydana geldi. Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşanırken iş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Yaşanan arızaya mağdur vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren vatandaşlar, "Keşke konsere harcadığı parayı araç ve yollara harcasaydı. Zira 3. sınıf dünya ülkesi ulaşımı var şu an Ankara'da...", "Tarihin en balon beceriksiz belediye başkanı Mansur Yavaş tebrikler", "Dert etmeyin sevgili Ankaralılar şimdi başkanım işi yapay zekaya sorup üstüne Ebru Gündeş konseri patlatır neşemizi yakalarız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.

Başkentte, ANKARAY hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Hat üzerinde bulunan Kurtuluş ve Dikimevi istasyonları arasında akşam saatlerinde enerji arızası meydana geldi.

Vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi

Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.

İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.

Seferler, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

EGO Genel Müdürlüğünden açıklama

EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından arızaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, ANKARAY hattımızda Kurtuluş-Dikimevi istasyonları arasında 16.40'ta meydana gelen enerji arızası, 17.55 itibarıyla giderilmiş olup, işletme planlandığı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın altında tepki seli

EGO'nun arızaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamanın altında Ankaralılar büyük tepki gösterdi.

Arızanın son günlerde aynı saatlerde yaşandığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "
Keşke konsere harcadığı parayı araç ve yollara harcasaydı. Zira 3. sınıf dünya ülkesi ulaşımı var şu an Ankara'da...
", "
Tarihin en balon beceriksiz belediye başkanı Mansur Yavaş tebrikler
", "
Dert etmeyin sevgili Ankaralılar şimdi başkanım işi yapay zekaya sorup üstüne Ebru Gündeş konseri patlatır neşemizi yakalarız
", "
İnsanları en fazla ne kadar mağdur edebiliriz diye çok düşünüyor musunuz?
", "
Nasıl ulaştırırız insanları evine, işine diye değil de nasıl ulaştırmayız insanları evine, işine diye uğraşıyor Mansur Bey
", "
Trafik, ulaşım ve araçların yetersizliği/eski model oluşu bariz bir şekilde Mansur Yavaş'a yazar. Keşke konsere harcadığı parayı araç ve yollara harcasaydı. Zira 3. sınıf dünya ülkesi ulaşımı var şu an Ankara'da...
", "
Moruk harbi yeter ne beceriksizlik bu ya
", "
Hızla İzmir olma yolunda... Oradaki körfez lağım kokusu yoktu, artık o da var bazı metro duraklarında. En bariz misal: Şehitler istasyonu
", "
Şaşırdık mı ? Tabiki hayır . İşin içinde Ankara Büyükşehir belediyesi ve ego varsa her türlü aksama olması normal oldu artık
" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.


