Başkent Ankara'da ANKARAY hattında enerji arızası meydana geldi. Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşanırken iş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Yaşanan arızaya mağdur vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren vatandaşlar, "Keşke konsere harcadığı parayı araç ve yollara harcasaydı. Zira 3. sınıf dünya ülkesi ulaşımı var şu an Ankara'da...", "Tarihin en balon beceriksiz belediye başkanı Mansur Yavaş tebrikler", "Dert etmeyin sevgili Ankaralılar şimdi başkanım işi yapay zekaya sorup üstüne Ebru Gündeş konseri patlatır neşemizi yakalarız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.
Başkentte, ANKARAY hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Hat üzerinde bulunan Kurtuluş ve Dikimevi istasyonları arasında akşam saatlerinde enerji arızası meydana geldi.
Vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi
Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.
İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.
Seferler, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.
EGO Genel Müdürlüğünden açıklama
EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından arızaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, ANKARAY hattımızda Kurtuluş-Dikimevi istasyonları arasında 16.40'ta meydana gelen enerji arızası, 17.55 itibarıyla giderilmiş olup, işletme planlandığı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın altında tepki seli
EGO'nun arızaya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamanın altında Ankaralılar büyük tepki gösterdi.