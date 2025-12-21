Yeni Şafak
22:1521/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan ve Brezilya'dan sonra en çok kahve üretiminin yapıldığı ülke hangisidir? Milyoner yarışmasında sorulan ve 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı açıklandı.

SORU:
CEVAP: A: Vietnam

A: Vietnam

B: Endonezya

C: Kanada

D: Kolombia


Vietnam kahve üretimi hakkında

Çeşitli toprak reformu önlemlerinin bir sonucu olarak Vietnam, tarım ürünlerinin önemli bir ihracatçısı haline geldi. Halen üçte bir küresel payla dünyanın en büyük kaju fıstığı üreticisidir; dünya pazarının üçte birini karşılayarak en büyük karabiber üreticisidir; ve 1990'lardan bu yana Tayland'dan sonra dünyanın en büyük ikinci pirinç ihracatçısıdır. Sonuç olarak Vietnam aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatçısıdır. Ülke, Büyük Mekong Alt Bölgesi'ndeki diğer eyaletlerle birlikte kalıcı mahsuller için en çok arazi kullanım oranına sahiptir. Diğer birincil ihracatlar arasında çay, kauçuk ve balıkçılık ürünleri yer alır. Tarımın Vietnam'ın GSYH içindeki payı, ekonominin diğer sektörlerindeki üretimin artmasıyla birlikte son yıllarda 1989'daki %42'den 2006'da %20'ye düştü.

