Emekli zammı 2026 Ocak: SSK ve Bağ-Kur maaşları ne olacak? 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaş hesaplaması

Emekli zammı 2026 Ocak: SSK ve Bağ-Kur maaşları ne olacak? 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaş hesaplaması

23:2421/12/2025, Pazar
2026 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar oluşan veriler, emekli aylıklarında çift haneli bir artışa işaret ederken, aralık ayı enflasyonu nihai tabloyu netleştirecek. Peki yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? 16.811, 17.000, 18.000 TL emekli maaşı alanlar 2026'da ne kadar alacak? İşte hesaplamalar...

2026 Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Bu oran, emekliler için şimdiden kesinleşmiş artışı ifade ediyor.

Beş aylık enflasyon farkı kesinleşti

Kasım ayı itibarıyla oluşan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20’lik artışı garanti altına aldı. Bu artış, temmuz–kasım dönemini kapsarken, nihai zam oranı aralık ayı verisinin eklenmesiyle belirlenecek. Söz konusu veri, 5 Ocak 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Gözler aralık enflasyonunda

Emekli aylıkları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda güncellenecek. Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu için açıkladığı yüzde 31–33 aralığındaki enflasyon tahmini, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 12 ila yüzde 14 bandında olabileceğine işaret ediyor.

Olası zam senaryoları ve maaşlar

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yaklaşık yüzde 12,28 oranında artacak. Enflasyonun yüzde 33’e ulaşması halinde ise zam oranının yüzde 14 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu senaryolara göre 16 bin, 17 bin ve 18 bin lira bandındaki emekli maaşlarının 19 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor.


En düşük emekli maaşı yeniden hesaplanacak

Ocak ayında yalnızca mevcut maaşlar değil, en düşük emekli aylığı da yeniden belirlenecek. Beş aylık veriler esas alındığında en düşük emekli maaşının 18 bin liranın üzerine çıkması beklenirken, kesin rakam aralık enflasyonu sonrası netleşecek.


Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.


Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

5 aylık enflasyon farkına göre 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?


5 aylık enflasyon farkına göre (yüzde 11,20) en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkacak. Yüzde 11,20'lik zamla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:


16 bin 881 TL → 18 bin 771 TL

17 bin TL → 18 bin 904 TL

17 bin 500 TL → 19 bin 460 TL

18 bin TL → 20 bin 16 TL

18 bin 500 TL → 20 bin 572 TL

19 bin TL → 21 bin 128 TL

19 bin 500 TL → 21 bin 684 TL

20 bin TL → 22 bin 240 TL

20 bin .500 TL → 22 bin 796 TL

21 bin TL → 23 bin 352 TL

21 bin 500 TL → 23 bin 908 TL

22 bin TL → 24 bin 464 TL

22 bin 500 TL → 25 bin 20 TL

23 bin TL → 25 bin 576 TL

23 bin 500 TL → 26 bin 132 TL

24 bin TL → 26 bin 688 TL

24 bin 500 TL → 27 bin 244 TL

25 bin TL → 27 bin 800 TL

25 bin 500 TL → 28 bin 356 TL

26 bin TL → 28 bin 912 TL

26 bin 500 TL → 29 bin 468 TL

27 bin TL → 30 bin 24 TL

27 bin 500 TL → 30 bin 580 TL

28 bin TL → 31 bin 136 TL

28 bin 500 TL → 31 bin 692 TL

29 bin TL → 32 bin 248 TL

29 bin 500 TL → 32 bin 804 TL

30 bin TL → 33 bin 360 TL

Yüzde 12,28'lik zamla 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak?


2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa; Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak. Yüzde 12,28'lik zamla en düşük emekli maaşı, 16.881 TL'den 18.954 TL'ye çıkacak.


16 bin 881 TL → 18 bin 954 TL

17 bin TL → 19 bin 087 TL

17 bin 500 TL → 19 bin 649 TL

18 bin TL → 20 bin 210 TL

18 bin 500 TL → 20 bin 771 TL

19 bin TL → 21 bin 333 TL

19 bin 500 TL → 21 bin 894 TL

20 bin TL → 22 bin 456 TL

20 bin 500 TL → 23 bin 017 TL

21 bin TL → 23 bin 352 TL

21 bin 500 TL → 23 bin 578 TL

22 bin TL → 24 bin 701 TL

22 bin 500 TL → 25 bin 263 TL

23 bin TL → 25 bin 824 TL

23 bin 500 TL → 26 bin 385 TL

24 bin TL → 26 bin 947 TL

24 bin 500 TL → 27 bin 508 TL

25 bin TL → 28 bin 070 TL

25 bin 500 TL → 28 bin 631 TL

26 bin TL → 29 bin 193 TL

26 bin 500 TL → 29 bin 754 TL

27 bin TL → 30 bin 315 TL

27 bin 500 TL → 30 bin 877 TL

28 bin TL → 31 bin 438 TL

28 bin 500 TL → 32 bin 000 TL

29 bin TL → 32 bin 561 TL

29 bin 500 TL → 33 bin 122 TL

30 bin TL → 33 bin 684 TL

Yüzde 14'lük zamla 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

2025 yılı enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 14 oranında zam yapılacak. Yüzde 14'lük zamla en düşük emekli maaşı, 16.881 TL'den 19.244 TL'ye çıkacak.


16 bin 881 TL → 19 bin 244 TL

17 bin TL → 19 bin 380 TL

17 bin 500 TL → 19 bin 950 TL

18 bin TL → 20 bin 520 TL

18 bin 500 TL → 21 bin 090 TL

19 bin TL → 21 bin 660 TL

19 bin 500 TL → 22 bin 230 TL

20 bin TL → 22 bin 800 TL

20 bin 500 TL → 23 bin 370 TL

21 bin TL → 23 bin 940 TL

21 bin 500 TL → 24 bin 510 TL

22 bin TL → 25 bin 080 TL

22 bin 500 TL → 25 bin 650 TL

23 bin TL → 26 bin 220 TL

23 bin 500 TL → 26 bin 790 TL

24 bin TL → 27 bin 360 TL

24 bin 500 TL → 27 bin 930 TL

25 bin TL → 28 bin 500 TL

25 bin 500 TL → 29 bin 070 TL

26 bin TL → 29 bin 640 TL

26 bin 500 TL → 30 bin 210 TL

27 bin TL → 30 bin 780 TL

27 bin 500 TL → 31 bin 350 TL

28 bin TL → 31 bin 920 TL

28 bin 500 TL → 32 bin 490 TL

29 bin TL → 33 bin 060 TL

29 bin 500 TL → 33 bin 630 TL

30 bin TL → 34 bin 200 TL

