Emekli zammı 2026 Ocak: SSK ve Bağ-Kur maaşları ne olacak? 16.811, 17.000, 18.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaş hesaplaması

2026 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar oluşan veriler, emekli aylıklarında çift haneli bir artışa işaret ederken, aralık ayı enflasyonu nihai tabloyu netleştirecek. Peki yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? 16.811, 17.000, 18.000 TL emekli maaşı alanlar 2026'da ne kadar alacak? İşte hesaplamalar...

1 /8 2026 Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Bu oran, emekliler için şimdiden kesinleşmiş artışı ifade ediyor.

2 /8 Beş aylık enflasyon farkı kesinleşti Kasım ayı itibarıyla oluşan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20’lik artışı garanti altına aldı. Bu artış, temmuz–kasım dönemini kapsarken, nihai zam oranı aralık ayı verisinin eklenmesiyle belirlenecek. Söz konusu veri, 5 Ocak 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.

3 /8 Gözler aralık enflasyonunda Emekli aylıkları, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda güncellenecek. Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu için açıkladığı yüzde 31–33 aralığındaki enflasyon tahmini, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 12 ila yüzde 14 bandında olabileceğine işaret ediyor.

4 /8 Olası zam senaryoları ve maaşlar Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yaklaşık yüzde 12,28 oranında artacak. Enflasyonun yüzde 33’e ulaşması halinde ise zam oranının yüzde 14 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu senaryolara göre 16 bin, 17 bin ve 18 bin lira bandındaki emekli maaşlarının 19 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı yeniden hesaplanacak Ocak ayında yalnızca mevcut maaşlar değil, en düşük emekli aylığı da yeniden belirlenecek. Beş aylık veriler esas alındığında en düşük emekli maaşının 18 bin liranın üzerine çıkması beklenirken, kesin rakam aralık enflasyonu sonrası netleşecek.

Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı; Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

6 /8 5 aylık enflasyon farkına göre 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?

5 aylık enflasyon farkına göre (yüzde 11,20) en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkacak. Yüzde 11,20'lik zamla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

16 bin 881 TL → 18 bin 771 TL 17 bin TL → 18 bin 904 TL 17 bin 500 TL → 19 bin 460 TL 18 bin TL → 20 bin 16 TL 18 bin 500 TL → 20 bin 572 TL 19 bin TL → 21 bin 128 TL 19 bin 500 TL → 21 bin 684 TL 20 bin TL → 22 bin 240 TL 20 bin .500 TL → 22 bin 796 TL 21 bin TL → 23 bin 352 TL 21 bin 500 TL → 23 bin 908 TL 22 bin TL → 24 bin 464 TL 22 bin 500 TL → 25 bin 20 TL 23 bin TL → 25 bin 576 TL 23 bin 500 TL → 26 bin 132 TL 24 bin TL → 26 bin 688 TL 24 bin 500 TL → 27 bin 244 TL 25 bin TL → 27 bin 800 TL 25 bin 500 TL → 28 bin 356 TL 26 bin TL → 28 bin 912 TL 26 bin 500 TL → 29 bin 468 TL 27 bin TL → 30 bin 24 TL 27 bin 500 TL → 30 bin 580 TL 28 bin TL → 31 bin 136 TL 28 bin 500 TL → 31 bin 692 TL 29 bin TL → 32 bin 248 TL 29 bin 500 TL → 32 bin 804 TL 30 bin TL → 33 bin 360 TL

7 /8 Yüzde 12,28'lik zamla 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak?

2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa; Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak. Yüzde 12,28'lik zamla en düşük emekli maaşı, 16.881 TL'den 18.954 TL'ye çıkacak.

16 bin 881 TL → 18 bin 954 TL 17 bin TL → 19 bin 087 TL 17 bin 500 TL → 19 bin 649 TL 18 bin TL → 20 bin 210 TL 18 bin 500 TL → 20 bin 771 TL 19 bin TL → 21 bin 333 TL 19 bin 500 TL → 21 bin 894 TL 20 bin TL → 22 bin 456 TL 20 bin 500 TL → 23 bin 017 TL 21 bin TL → 23 bin 352 TL 21 bin 500 TL → 23 bin 578 TL 22 bin TL → 24 bin 701 TL 22 bin 500 TL → 25 bin 263 TL 23 bin TL → 25 bin 824 TL 23 bin 500 TL → 26 bin 385 TL 24 bin TL → 26 bin 947 TL 24 bin 500 TL → 27 bin 508 TL 25 bin TL → 28 bin 070 TL 25 bin 500 TL → 28 bin 631 TL 26 bin TL → 29 bin 193 TL 26 bin 500 TL → 29 bin 754 TL 27 bin TL → 30 bin 315 TL 27 bin 500 TL → 30 bin 877 TL 28 bin TL → 31 bin 438 TL 28 bin 500 TL → 32 bin 000 TL 29 bin TL → 32 bin 561 TL 29 bin 500 TL → 33 bin 122 TL 30 bin TL → 33 bin 684 TL