Karadeniz'in fırtınalı kıyılarında geçen "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla bir kez daha gündemde. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi, hem tutkulu bir aşkı hem de gerilim dolu bir hesaplaşmayı aynı hikâyede buluşturuyor. Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. Taşacak Bu Deniz yeni bölümde bizi neler bekliyor? Detaylar için son bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
Her cuma TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.
Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm fragmanı
Sevilen TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrilirken, dizinin resmi fragmanını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üstüne yıkmakla Esme'yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır. Oruç ise konağı patlattığı için Adil'i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer.
Eleni'nin bulduğu kritik çözüm herkes için çok büyük sürpriz olur. Bu arada Oruç, ipleri eline almış ve amcasına savaş açmıştır. Gözlerinin önünde düğün hazırlığının sürmesi, Eleni'yi deliye çevirir.
Adil'le Esme'ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır.Şerif'in yaptıkları Adil'i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil'le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina'ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?
Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.
TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.
Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz'in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.