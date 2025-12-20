Yeni Şafak
DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı açıldı! Başvurular nasıl yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar neler?

08:5020/12/2025, Cumartesi
DSİ 328 personel alımı 2026 için süreç başladı. DSİ Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 328 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. Peki, Devlet Su İşleri 328 personel alımı hangi illerde yapılacak? DSİ 328 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Şartlar neler olacak? İşte ayrıntılar.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 328 personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan iş ilanının ardından DSİ personel alımı kadro branş dağılımı ile başvuru şartları da belli oldu. Öte yandan DSİ personel alımı başvurularının KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından alınacağı belirtildi. Peki, DSİ 328 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, 2025 DSİ personel alımı başvuru ÖSYM ekranı...

DSİ BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Başvurular, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayıp 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi web sayfası üzerinden yapmaları gerekmektedir.

 


Pozisyon Adı

Kontenjan Sayısı

Mühendis

128

Tekniker

2

Avukat

3

Büro Personeli

59

Destek Personeli

121

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

15

TOPLAM

328
















ARANAN GENEL ŞARTLAR

Adayların, tercih edecekleri pozisyonlar için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

2.Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

4.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

5.2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.








POZİSYONLARIN DETAYLI DAĞILIMI (İL VE BRANŞ BAZINDA)

Pozisyonların il ve branş bazında detaylı dağılımı, yayımlanan dosyada yer alıyor. Bu detaylı listeden bazı örnekler şu şekilde;

İl

Pozisyon (Branş)

Kontenjan

Ankara

Mühendis (İnşaat)

3

Ankara

Mühendis (Elektrik - Elektronik)

1

Ankara

Büro Personeli (Önlisans - Büro Yönetimi ve Sekreterlik)

3

Ankara

Destek Personeli (Temizlikçi)

10

Ankara

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

15

Bursa

Mühendis (İnşaat)

3

Bursa

Destek Personeli (Temizlikçi)

3

Konya

Mühendis (Hidrojeoloji - Jeoloji)

1

Konya

Destek Personeli (Bahçıvan)

1

Diyarbakır

Mühendis (İnşaat)

4

İstanbul

Mühendis (İnşaat)

3

İzmir

Destek Personeli (Temizlikçi)

4

Adayların, tercih yapmadan önce ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu ve ekteki detaylı listeyi dikkatle incelemeleri önem arz ediyor.









































Başvuru Süreci ve Tarihler

Başlangıç: 18 Aralık 2025

Bitiş: 25 Aralık 2025

Başvuru Yeri: ÖSYM Resmi Web Sitesi

Adaylar başvurularını, tercih kılavuzundaki şartları ve pozisyonları dikkatlice inceleyerek yapmalı.


