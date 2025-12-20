ARANAN GENEL ŞARTLAR

Adayların, tercih edecekleri pozisyonlar için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

2.Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

4.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

5.2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ'in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.




























