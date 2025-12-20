Havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması öne çıkıyor. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan araçlar için hayati önem taşıyan bu uygulama, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Trafikte olumsuz hava koşullarına karşı önlem niteliği taşıyan kış lastiği zorunluluğu bu yıl da merakla takip ediliyor. Peki, 2025'te kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak ve kurala uymayanları ne kadar ceza bekliyor? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…