AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 20 Aralık 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

1 /5 AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

2 /5 20 ARALIK SON DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre saat 06.54'te Sakarya Akyazı'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.





3 /5 20 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-12-20 08:07:47 39.00417 25.90278 7.81 ML 2.6 Ege Denizi - [54.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-12-20 08:06:41 39.02056 25.96083 8.13 ML 2.2 Ege Denizi - [51.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-12-20 07:51:20 39.50167 26.17833 8.44 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale) 2025-12-20 07:09:37 39.20889 28.22444 11.2 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 07:00:01 39.14444 28.18389 6.81 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 06:53:35 40.65056 30.75722 6.99 ML 3.0 Akyazı (Sakarya) 2025-12-20 06:43:16 40.36917 37.38806 9.47 ML 1.5 Reşadiye (Tokat) 2025-12-20 06:41:31 40.37222 37.3575 8.18 ML 1.5 Reşadiye (Tokat) 2025-12-20 06:41:20 39.16833 28.2 11.53 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 06:40:53 39.43194 40.50306 7.01 ML 1.5 Yedisu (Bingöl) 2025-12-20 06:39:50 39.16056 28.17778 10.79 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 06:39:05 39.18694 28.16778 12.39 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 06:30:43 37.05417 28.83556 7.02 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 2025-12-20 06:29:58 39.1725 28.32194 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 06:23:25 36.05611 31.58556 7.59 ML 1.5 Akdeniz - [64.19 km] Alanya (Antalya) 2025-12-20 06:10:46 39.11972 28.33556 7.15 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-20 05:11:17 40.275 27.07222 7.0 ML 1.3 Biga (Çanakkale) 2025-12-20 04:45:40 40.26361 27.05139 7.0 ML 1.1 Biga (Çanakkale) 2025-12-20 04:41:18 40.29 27.04306 7.04 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 2025-12-20 04:40:32 40.27194 27.05333 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 2025-12-20 04:39:43 40.26889 27.03528 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale) 2025-12-20 04:22:11 39.21667 28.17472 5.87 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

4 /5 AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ