TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna yaklaşılırken, kura çekimi tarihleri de vatandaşların gündemine girdi. TOKİ başvurularının ne zaman biteceğini öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek TOKİ Sosyal Konut Projesi için son başvuru günü geldi. Peki, TOKİ 1+1, 2+1 sosyal konut başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte 2025 TOKİ son başvuru tarihi...
'Yüzyılın Konut Projesi' TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurularında son günlere girildi. Başvurularını e-Devlet veya Emlak Katılım Bankası aracılığıyla ileten vatandaşlar kura tarihini, başvuru yapmayı düşünenler ise TOKİ son başvuru tarihini gündemine aldı. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından, hak sahipleri kura çekiminin ardından belirlenecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?
TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, diğer şartları sağlasa dahi başvuru yapamayacak.
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek. Ayrıca anne ve babası adına ev olan gençler (18-30 yaş) de başvuru yapamıyor.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.
Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu olmamalı. Ayrıca geçmişte TOKİ’den ev alanlar da başvuru yapamıyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşların başvuru yapması mümkün.
Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu aranıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Gelir için üst sınır var ama altı sınır yok. Yani, hiç geliri olmayan da katılabilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Kuraya başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacak. Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecek.