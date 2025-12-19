TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, diğer şartları sağlasa dahi başvuru yapamayacak.

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek. Ayrıca anne ve babası adına ev olan gençler (18-30 yaş) de başvuru yapamıyor.

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu olmamalı. Ayrıca geçmişte TOKİ’den ev alanlar da başvuru yapamıyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşların başvuru yapması mümkün.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu aranıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Gelir için üst sınır var ama altı sınır yok. Yani, hiç geliri olmayan da katılabilecek.















