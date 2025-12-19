Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti'nin süreç raporu Meclis'te

AK Parti'nin süreç raporu Meclis'te

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:0519/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

AK Parti tarafından hazırlanan 65 sayfa ve 15 başlıktan oluşan 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim edildi.

Terörsüz Türkiye süreci hız kesmeden devam ediyor.


AK Parti,
"Terörsüz Türkiye"
hedefi için kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölümden oluşan ve 50–55 sayfa uzunluğundaki rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştu. Rapor Erdoğan'ın talepleriyle 65 sayfaya çıkarıldı.


65 sayfa ve 15 başlıktan oluşuyor


Hazırlanan Terörsüz Türkiye raporu TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim edildi. 65 sayfa ve 15 başlıktan oluşan raporu AK Parti adına Mustafa Şen ve Abdulhamit Gül sundu.

Bu adımla birlikte, komisyonda temsil edilen tüm siyasi parti grupları raporlarını komisyona iletmiş oldu.



#AK Parti
#Terörsüz Türkiye
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor! TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak 2026?