AK Parti'nin süreç raporu Meclis'te

Terörsüz Türkiye süreci hız kesmeden devam ediyor.

hedefi için kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölümden oluşan ve 50–55 sayfa uzunluğundaki rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştu. Rapor Erdoğan'ın talepleriyle 65 sayfaya çıkarıldı.

65 sayfa ve 15 başlıktan oluşuyor

Hazırlanan Terörsüz Türkiye raporu TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim edildi. 65 sayfa ve 15 başlıktan oluşan raporu AK Parti adına Mustafa Şen ve Abdulhamit Gül sundu.

Bu adımla birlikte, komisyonda temsil edilen tüm siyasi parti grupları raporlarını komisyona iletmiş oldu.