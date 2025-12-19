Yeni Şafak
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

11:3619/12/2025, Cuma
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan isimler arasında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.


Ayrıntılar geliyor...


#Ezgi Eyüboğlu
#uyuşturucu operasyonu
#son dakika
