Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan isimler arasında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
