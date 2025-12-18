Yeni Şafak
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

13:5318/12/2025, Perşembe
AA
Belirlenen adrese yapılan baskında zanlılar A.A, B.O, S.Y. ve H.O. gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin diğer illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirecekleri ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.



