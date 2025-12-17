Yeni Şafak
39 ilde FETÖ'ye operasyon: 90 tutuklama

39 ilde FETÖ'ye operasyon: 90 tutuklama

08:58 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheli tutuklandı.

Son iki haftadır 39 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 90'ı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polis ekiplerince yakaladı.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

