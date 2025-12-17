39 ilde FETÖ'ye operasyon: 90 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polis ekiplerince yakaladı.