Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinde haklarında hapis cezası bulunan dört firari düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "FETÖ'ye üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl üçer ay hapis cezası bulunan eski polis E.S. (44), eski komiser yardımcısı E.K. (50), eski üsteğmen S.A. (34) ile Ü.B'yi (53) yakaladı.
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.