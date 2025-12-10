Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Firari hükümlüler yakalandı

00:0710/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri'de FETÖ üyeliğinde haklarında hapis cezası bulunan dört firari düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "FETÖ'ye üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl üçer ay hapis cezası bulunan eski polis E.S. (44), eski komiser yardımcısı E.K. (50), eski üsteğmen S.A. (34) ile Ü.B'yi (53) yakaladı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#hükümlü
#kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem oturum takvimi yayımlandı