Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

15:3410/12/2025, الأربعاء
G: 10/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>BİLSEM sınav giriş belgesi</p>
BİLSEM sınav giriş belgesi

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık’ta başlayacak. ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri 9 Aralık Salı bugün erişime açıldı. MEB'in açıkladığı takvime göre, bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 16-27 Mart 2026 tarihlerinde oluşturulacak. BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2025-2026 BİLSEM giriş yerleri öğrenme ekranı.

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, aday gösterilen öğrenciler giriş belgelerini "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' üzerinden alabilecek. Peki 2025-2026 BİLSEM sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte, e-Okul BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı.

BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı?

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.''

BİLSEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.


E-OKUL BİLSEM GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin sürecin detayları belli oldu.

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak?

Ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Değerlendirmeler ise 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.




BİLSEM Bireysel değerlendirme uygulama randevuları ne zaman?

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 16-27 Mart 2026 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

Kayıt hakkı kazanan adaylar 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.



2025-2026 BİLSEM takvimi açıklandı mı?

09 Aralık 2025

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık-20 Şubat 2026

Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

27 Şubat 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6-10 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13-24 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz-28 Ağustos 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

#BİLSEM
#BİLSEM kayıtları
#BİLSEM bireysel değerlendirme randevuları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil takvimi 2025: MEB Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?