Emekli bayram ikramiyesi son durum 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlı tutar kaç TL? 3 zam senaryosu masada

Ramazan Bayramı yaklaşırken 2026 emekli bayram ikramiyesi tutarı yeniden gündemde. Geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen ikramiye için bu yıl yüzde 25’e varan artış ihtimali konuşuluyor. Ankara’da üç farklı zam formülü masada bulunurken, yeni tutarın Ramazan Bayramı öncesinde netleşmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi için gözler Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrildi. 2026 yılı için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan ödeme tutarında artış yapılması beklenirken, üç farklı zam seçeneği üzerinde duruluyor.
İkramiye artışı için üç formül
Hükümet kulislerine yansıyan bilgilere göre mevcut 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi için alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Buna göre ilk senaryoda bin liralık artışla tutarın 5 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor. İkinci seçenekte rakamın 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesi gündemde. Üçüncü ve en güçlü formülde ise ikramiyenin 6 bin TL olarak belirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.
Bu artışlardan en yüksek olanın kabul edilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 12 bin TL ödeme alabilecek. En düşük artış senaryosunda dahi yıllık toplam ödemenin 10 bin TL’nin altına inmeyeceği ifade ediliyor.
Zam oranları maaş artışlarının ardından gündemde
Yeni yıl itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur emeklileri yüzde 18,60 zam aldı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye yükseltildi. Maaş düzenlemelerinin ardından sıradaki başlık olarak 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi öne çıktı.
Yaklaşık 16,5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ödeme için nihai kararın Ramazan Bayramı’ndan önce yapılacak toplantılar sonrasında açıklanması bekleniyor.
Ödeme takvimi ve başvuru tarihleri
Takvime göre Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. İkramiyelerin ise 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Artış kararının yürürlüğe girmesi için Kabine onayı ve ardından TBMM Genel Kurulu sürecinin tamamlanması, son olarak da Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen yeni emekliler için 28 Şubat 2026 tarihi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayanlar mart ayında yapılacak ödemeden faydalanabilecek. Kurban Bayramı için ise son başvuru tarihi 30 Nisan 2026 olarak belirlendi.
Kimler bayram ikramiyesi alıyor?
Bayram ikramiyesi yalnızca emeklileri kapsamıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, vazife malullüğü ve malullük aylığı sahipleri, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile belirli statüdeki hak sahipleri de hisseleri oranında bu ödemeden yararlanıyor.