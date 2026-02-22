Emekli bayram ikramiyesi son durum 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlı tutar kaç TL? 3 zam senaryosu masada

İkramiye artışı için üç formül





Hükümet kulislerine yansıyan bilgilere göre mevcut 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi için alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Buna göre ilk senaryoda bin liralık artışla tutarın 5 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor. İkinci seçenekte rakamın 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesi gündemde. Üçüncü ve en güçlü formülde ise ikramiyenin 6 bin TL olarak belirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.





Bu artışlardan en yüksek olanın kabul edilmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 12 bin TL ödeme alabilecek. En düşük artış senaryosunda dahi yıllık toplam ödemenin 10 bin TL’nin altına inmeyeceği ifade ediliyor.



