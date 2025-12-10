Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün (10 Aralık) hangi ilde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı! Bugün (10 Aralık) hangi ilde hava nasıl olacak?

Tuğba Güner
08:2310/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için de kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 10 Aralık 2025 tarihli son rapora göre; Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Birçok kentte sağanak yağış yerini yoğun kar yağışına bırakırken, uzmanlar fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. Bu hafta hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte "sarı kodlu" günün hava durumu detayları...

KUVVETLİ YAĞIŞ,BUZLANMA VE DON UYARISI


Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor."


METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!


Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyardı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu

Bu bölgelerde kar yağışının yoğunlaşması ve yer yer tipi şeklinde görülmesi bekleniyor. Birçok kentin yüksek kesimleri şimdiden beyaza bürünmeye başladı.

Geçiş Bölgeleri

Bolu Dağı gibi kritik geçiş noktalarında kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Fırtına ve Buzlanma Tehlikesi: Sürücülere Kritik Uyarı


Sadece yağış değil, rüzgar da sert yüzünü gösteriyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.

Hafta Boyunca Etkili Olacak


Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BUGÜN (10 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

























ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



GÜNCEL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TCDD işçi alımı kura çekimi tarihi: İŞKUR TCDD 780 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?