En uzun gece, Kuzey Yarımküre’de kış gündönümünde gerçekleşir. Kuzey Yarım Küre’de aralık ayında gerçekleşen kış gün dönümünün gündüz süresinin en kısa, gece süresinin en uzun gün olduğu düşünülür. Bu tarih, astronomik olarak önemli olduğu kadar, kültürel ve mitolojik anlamlarla da zenginleşmiştir. Peki, en uzun gece ne zaman gerçekleşir?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık Cumartesi günü yaşanacak. 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak. En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

KIŞ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER YAŞANIYOR?

Bu tarihten Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

21 Aralık Kuzey yarım kürede yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

Kuzey Yarımkürede;

Kış mevsimi başlar.

En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Türkiye'de saat 12.00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur.

Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır.

Yengeç dönencesinde saat 12oo de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur.

Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar.

21 ARALIK'IN TARİHLSEL VE KÜLTÜREL ANLAMI

Eski uygarlıklar, kış gündönümünü yeniden doğuş ve umudun dönüşü olarak kutladılar.

Şeb-i Yelda (İran):

Pers kültüründe, 21 Aralık "Yelda Gecesi" olarak bilinir ve ışığın karanlığa karşı zaferi kutlanır.

Aileler toplanarak şiirler okur, meyve ve tatlılar yerler.

Yule (Pagan Kutlaması):

Avrupa Paganları, doğanın döngüsünü kutlayan Yule Bayramı düzenler. Bu kutlama, günümüzdeki Noel geleneklerinin kökenlerinden biri olarak kabul edilir.

Modern Anlamı:

21 Aralık, doğanın döngüsünü, yeni başlangıçları ve hayatın sürekli yenilenmesini sembolize eden bir tarih olarak hala birçok kültürde önemini korur.







