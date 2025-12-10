Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş fiyatları da değişkenlik gösteriyor. FED’den 0,25 puanlık indirim beklenirken altın ve gümüşün yükselişi sürdü. Türkiye’de gram gümüş 84,19 TL’yi aştı. Altın yatay seyrederken gümüşün dün geceden bu yana sürekli rekor kırması dikkat çekti. Yatırımcılar, makroekonomik ve fiziksel piyasa faktörlerinin yönlendirdiği etkilerin ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, bugün gümüş ne kafar oldu? İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair beklentiler...

1 /5 GÜMÜŞ FİYATLARINDA REKOR

Küresel piyasaların açılmasıyla birlikte bugün (10 aralık 2025) gümüşün ons fiyatı 61,61 doları görerek rekor üstüne rekor kırdı.

2 /5 Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

3 /5 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Bugün de 61,61 doları gören ons gümüş fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. An itibarıyla (09.56) ons gümüş fiyatı 61,46 dolardan ilerliyor.

4 /5 Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor? Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor. Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons gümüş fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor. An itibarıyla (09.24) bir gram gümüş fiyatı 77,82 lira.



