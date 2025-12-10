Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor: Kızı Tuğyan ve arkadaşının o görüntüleri ortaya çıktı

Yurt dışına kaçış planı teknik takibe takıldı





Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, "riskli hareket profili" sergileyen şüpheli kızı bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutuyordu. CMK kapsamında yapılan iletişim analizleri, Gülter’in olağan dışı bir trafik izlediğini ve belirli adreslerde kısa süreli yoğunluk oluşturduğunu ortaya koydu.





Gülter ile koordineli hareket eden arkadaşı Sultan Nur Ulu da aynı takibe takıldı.



