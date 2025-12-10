Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor: Kızı Tuğyan ve arkadaşının o görüntüleri ortaya çıktı

Yalova’da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Cinayet şüphesiyle teknik takibe alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Büyükçekmece’de kıskıvrak yakalandı. İkilinin yakalanmadan hemen önceki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Eylül ayı sonunda 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma cinayet masası tarafından derinleştirildi. Olayın ilk gününden itibaren şüphelerin odağında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında kan donduran iddialar ve kaçış planı deşifre edildi.
Yurt dışına kaçış planı teknik takibe takıldı
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, "riskli hareket profili" sergileyen şüpheli kızı bir süredir teknik ve fiziki takip altında tutuyordu. CMK kapsamında yapılan iletişim analizleri, Gülter’in olağan dışı bir trafik izlediğini ve belirli adreslerde kısa süreli yoğunluk oluşturduğunu ortaya koydu.
Gülter ile koordineli hareket eden arkadaşı Sultan Nur Ulu da aynı takibe takıldı.
Valizlerle yakalandılar
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin güzergahını anlık olarak izleyerek İstanbul Emniyeti ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, İstanbul Büyükçekmece’de valizleriyle birlikte kaçış hazırlığındayken gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmadan hemen önce Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler ortaya çıktı
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.
Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güllü’nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.