"BENİM ANKARA'DAN ALDIĞIM BİLGİ..."

TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.