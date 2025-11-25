Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi beklenirken, işçi konfederasyonları komisyon yapısında değişiklik yapılmaması halinde pazarlık sürecine katılmayacaklarını açıklamıştı. Peki, 2026 asgari ücret zammı için beklentiler ne yönde? Masadaki üç kritik senaryo ve asgari ücretteki son gelişmeler haberimizde.
İşte 2026 yılı asgari ücret zammı için masada üç farklı senaryo...
1.Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefi (%16)
Merkez Bankası'nın 2026 yılı için belirlediği %16'lık enflasyon hedefine göre bir zam yapılması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 25.640 TL seviyesine yükselecek.
2.Gerçekleşen Yıl Sonu Enflasyonu (%32)
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %31-33 aralığına yükseltmesi nedeniyle, gerçekleşmesi beklenen %32'lik enflasyon oranının baz alınması senaryosunda, net asgari ücret 29.177 TL olacaktır.
3.Ortalama Senaryo (%24)
Geçen yıl olduğu gibi hedeflenen (%16) ve gerçekleşmesi beklenen (%32) enflasyon oranlarının ortalamasının alınması (%24) durumunda ise, asgari ücret 27.409 TL seviyesine ulaşacaktır.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
"BENİM ANKARA'DAN ALDIĞIM BİLGİ..."
TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Işıkhan, 2025-2028 dönemini kapsayan ulusal istihdam stratejisi ve sendikalaşma oranlarına ilişkin, "2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseltildi; böylece, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Bu sene de aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" değerlendirmesinde bulundu.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
Yıl Net asgari ücret (TL)
2025 22.104
2024 17.002
2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
2023 (Ocak-Haziran) 8.506
2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
2022 (Ocak-Haziran) 4.253
2021 2.833
2020 2.324
2019 2.020
2018 1.603
2017 1.404
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.