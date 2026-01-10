Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump'tan PKK'yı üzecek açıklama: Şara başarılı olmalı

ABD Başkanı Trump'tan PKK'yı üzecek açıklama: Şara başarılı olmalı

00:1610/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump ile Şara'nın görüşmesinden (Foto: Arşiv)
Trump ile Şara'nın görüşmesinden (Foto: Arşiv)

Terör örgütü PKK, 10 Mart Mutabakatı'na uymadı. Suriye Devleti, uzatılan barış elini geri çeviren PKK/SDG'ye operasyon başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başarılı olması gerektiğini vurgulayıp, "Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum" dedi.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

PKK'yı üzecek açıklama: Şara başarılı olmalı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başarılı olması gerektiğini vurgulayan Trump,
"Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum"
dedi.
"Bildiğiniz gibi her ikisiyle de aramız iyi."
diyen Trump, şunları dile getirdi:

"Yıllar boyunca doğal düşmanlar oldular ama biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Ancak bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz."

Bir mesaj da İran yönetimine: Başınız büyük belada

Sözlerinin devamında İran'daki protestolara da değinen Trump,
"İran'daki durumu dikkatli şekilde izliyoruz. İnsanları öldürmeye başlarlarsa müdahale edeceğiz"
dedi.


#Donald Trump
#ABD
#Ahmed Şara
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?