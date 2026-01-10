ABD Başkanı Trump'tan PKK'yı üzecek açıklama: Şara başarılı olmalı

Terör örgütü PKK, 10 Mart Mutabakatı'na uymadı. Suriye Devleti, uzatılan barış elini geri çeviren PKK/SDG'ye operasyon başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başarılı olması gerektiğini vurgulayıp, "Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum" dedi.
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.
Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.
YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin flaş bir açıklama yaptı.
PKK'yı üzecek açıklama: Şara başarılı olmalı
"Yıllar boyunca doğal düşmanlar oldular ama biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Ancak bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz."