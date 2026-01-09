ÖSYM duyurdu: EKPSS 2026 tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? EKPSS kılavuzu güncellendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan EKPSS 2026 tercih kılavuzu ile engelli adayların kamu kurumlarına yerleştirilmesine ilişkin süreç resmen başladı. Tercihler, EKPSS puanı veya kura yöntemi esas alınarak yapılacak. Kılavuz, adayların hangi kadrolara, hangi koşullarla başvurabileceğini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.





EKPSS tercih başvuruları ne zaman?

EKPSS tercih işlemleri 8 Ocak 2026’da saat 10.30’da başlayacak ve 19 Ocak 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle bireysel olarak yapacak. Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için kılavuzda yer alan tüm kuralların dikkatle incelenmesi gerekiyor.





EKPSS 2026 sınav ve takvim bilgileri

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 4 Şubat’ta başlayacak, 24 Şubat’ta sona erecek. Geç başvuru hakkı ise 3–4 Mart 2026 tarihlerinde kullanılabilecek. Sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2026’da ilan edilmesi planlanıyor.





Tercih kılavuzunda yapılan güncelleme