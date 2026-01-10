İSTANBUL 10-11 OCAK HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak?

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK, İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Pazar günü batı ve iç bölgelerde kuvvetli yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"İç bölgelerde pazartesi günü de lodos fırtınası devam edecek. Pazartesi günü iç ve doğu bölgeler lodosun etkisinde ve ayrıca bu bölgelerde yine kuvvetli yağışlar da devam ediyor. Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar da hızla düşecek, İstanbul'da da kar yağışı beklentimiz var."