Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavı için öğrenciler ter dökecek. Final sınavı 10 Ocak Cumartesi günü 1. oturum bugün yapılıyor. Adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman başlayacak sınav saat kaçta bitecek.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavları, 10 Cumartesi 11 Ocak 2026 Pazar günü üç oturum halinde yapılacak. Peki ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte oturum bilgileri.
ATA AÖF FİNAL SINAV OTURUM SAATLERİ
ATA AÖF 1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi - 09.30
ATA AÖF 2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi - 14.00
ATA AÖF 3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar - 09.30
Adayların sınavdan en az 30 dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
ATA AÖF sınav süresi kaç dakika, sınavda kaç soru surulacak?
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.
Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
Süresi geçerli pasaport,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge.
ATA AÖF Sınav Soru ve Cevaplarının Ne Zaman Yayınlanacak?
Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilir.
ATA AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.