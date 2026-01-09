İngilizce dışında bu süreçte Arapça öğrenen, klasik ve modern kaynaklara yönelen yazar, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda modern insanın itikadi meselelerini, sosyal bilimler ve felsefi konularını ele almaktadır. Peygamberliğin İspatı adlı eseri İnsan Yayınları tarafıdan yayımlanmıştır. Tin Yayınevi'nin kurucusudur. Altay Cem Meriç evli ve iki kız çocuğu vardır. Meriç, asıl mesleği olan doktorluğun yanı sıra kurduğu

ile İslam Klasikleri, Bilim, Felsefe, Tarih ve Yaşam üzerine pek çok eseri literatüre kazandırdı.