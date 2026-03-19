Amerikan basını duyurdu: İran ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu

Amerikan basını, İran'ın ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurduğunu yazdı. Vurulan uçağın üsse acil iniş yaptığı pilotun durumunun stabil olduğu belirtildi. Öte yandan İran, İsrail’in en önemli petrol rafinerilerinden biri olan Hayfa’daki tesisi de vurdu.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 20'nci gününde devam ediyor.
Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Amerikan basını çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu.
CNN'de yer alan habere göre; bir ABD F-35 savaş uçağı, İran ateşi olduğu düşünülen bir saldırı sonucu vurulduktan sonra Orta Doğu'daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı.
Haberde pilotun durumunun stabil olduğu da belirtildi.
İran, Hayfa'daki tesisi vurdu
Öte yandan İran, İsrail'in de can damarına bir darbe indirdi.
İran, İsrail’in en önemli petrol rafinerilerinden biri olan Hayfa’daki tesisi vurdu.
İran’ın füze saldırısının ardından, İsrail’in Hayfa kentinde elektrik ve petrol tesislerinin yer aldığı endüstri bölgesinden siyah dumanlar yükselirken elektrik kesintileri yaşandı.