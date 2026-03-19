Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in kendi suçlarını aklamasına izin verilmemeli

17:5719/03/2026, Perşembe
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. "İran'a saldırılar kadar İran'ın saldırıları da olmamalı." diyen Fidan, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarını kınadığını ifade etti. Bölgedeki savaşın asıl müsebbibinin İsrail olduğunu vurgulayan Fidan, "Savaşın uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den ve Gazze'deki trajediden uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çekmekteyiz." dedi. Komşu coğrafyalara saldırıları reddeden Bakan Fidan, İsrail'in kendi suçlarını aklamasına izin verilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bölgedeki savaşın asıl müsebbibi İsrail'dir.

İran'a saldırılar kadar İran'ın saldırıları da olmamalı.

Katar'a saldırıyı kınıyoruz.

Bölge ülkeler arasında onarılması güç kalıcı kırılmalara yol açacak bu saldırıların ve tırmanışın durdurulması gerektiğini İranlı muhataplarımıza net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bizim bu kriz karşısındaki tutumumuz son derece açıktır.

Komşu coğrafyaları her türlü eylemi reddederken bölgedeki istikrarsızlıktan beslenen İsrail'in kendi suçlarını ve işgalci politikalarını yaratılan bu bölgesel çatışma perdesi ardında aklama teşebbüslerine de asla müsaade edilmemelidir.

Savaşın uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den ve Gazze'deki trajediden uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çekmekteyiz.

İsrail yaratılan bu kaosu fırsat bilerek ateşkes ihlallerini pervasızca sürdürmektedir. Ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana 700'e yakın Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir.

Doğu Kudüs'te başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara girişlerin kısıtlanmasına ve tarihi statükoyu bozmaya yönelik İsrail eylemlerini de şiddetle kınıyoruz.

İsrail, Gazze'de uyguladığı işgal ve yıkım politikasını Lübnan'da da hayata geçirmeye başlamıştır."


