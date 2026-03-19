Amerika'nın 'hayalet'i indirildi: İran ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 20'nci gününde devam ediyor.

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Amerikan basını çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre; bir ABD F-35 savaş uçağı, İran ateşi olduğu düşünülen bir saldırı sonucu vurulduktan sonra Orta Doğu'daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı.

Haberde pilotun durumunun stabil olduğu da belirtildi.

ABD'nin radarda görünmeyen 'hayalet' uçağının İran tarafından vurulması dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

İran medyası, ABD'ye ait F-35 savaş uçağının vurulma anını paylaştı.

CENTCOM doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı" iddialarına yanıt verdi.

İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz." ifadesini kullandı.

"Ağır hasar aldı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

Aynı şekilde, İran medyası, ABD’ye ait F35 uçağının vurulduğu anlara ait olduğu aktarılan hava savunma sistemlerinin termal kamerasıyla kaydedilmiş, bir savaş uçağının uçaksavar füzesiyle hedef alındığı görüntüler paylaştı.

İran, Hayfa'daki tesisi vurdu

Öte yandan İran, İsrail'in de 'can damarı'na bir darbe indirdi.

İran, İsrail’in en önemli petrol rafinerilerinden biri olan Hayfa’daki tesisi vurdu.

İran’ın füze saldırısının ardından, İsrail’in Hayfa kentinde elektrik ve petrol tesislerinin yer aldığı endüstri bölgesinden siyah dumanlar yükselirken elektrik kesintileri yaşandı.

