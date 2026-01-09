Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2026 SSK emekli kök maaşı ne kadar oldu? 16 bin, 17 bin, 18 ve 19 bin TL maaş alanlar ne kadar zamlı maaş alacak?

2026 Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları yeniden gündeme geldi. TÜİK’in altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekli aylıklarına yüzde 12,19 artış uygulanırken, en düşük emekli maaşı da Meclis düzenlemesiyle 20 bin TL’ye yükseltildi. Yeni düzenleme sonrası kök maaş hesaplaması ve e-Devlet sorgulama ekranları merak konusu oldu. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman hesaplara yatırılacak? Ocak ayında zamlı maaşlar yatacak mı? 16 bin, 17 bin, 18 ve 19 bin TL maaş alanlar ne kadar alacak? İşte emekli maaşı detayları.
2026 Ocak dönemi emekli maaşı zammı netleşti. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, TÜİK tarafından açıklanan son altı aylık enflasyon farkına göre güncellendi. Bu artışla birlikte kök maaşlar ile ödenen net aylıklar arasındaki fark bir kez daha tartışma konusu oldu.
Kök maaş nedir, neden önemlidir?
Kök maaş, emeklinin prim gün sayısı ve kazançları üzerinden hesaplanan gerçek aylığı ifade eder. Devlet tarafından uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi, kök maaşı bu tutarın altında kalan emekliler için fark ödemesiyle tamamlanır. Bu nedenle yapılan zamlar her emeklinin cebine aynı oranda yansımaz.
2026 ocak zammı kök maaşları nasıl etkiledi?
Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında artış yapıldı. Ancak kök maaşı düşük olan emeklilerin önemli bir bölümü bu artışı doğrudan maaşında hissedemedi. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseltilerek yaklaşık 4,9 milyon emeklinin geliri bu seviyeye tamamlandı.
Kimler 20 bin TL alacak?
Kök maaşı ve ek ödemeleri toplamı 20 bin TL’nin altında kalan emeklilerin aylıkları, yasal düzenleme kapsamında bu tutara yükseltilecek. Kök maaşı 16 bin, 17 bin ya da 18 bin TL seviyesinde olan emekliler için yapılan zam sonrası oluşan fark, Hazine desteğiyle karşılanacak.
Kök maaş nasıl hesaplanır, nereden sorgulanır?
SSK emeklileri, e-Devlet üzerinden “4A Emekli Aylığı” hizmetine girerek detay ekranına ulaşabiliyor. Burada yer alan “5510 Ek 19 Miktarı” kalemi, alınan toplam maaştan çıkarıldığında kök maaş tutarı ortaya çıkıyor. Bağ-Kur ve tarım emeklileri için de benzer yöntem geçerli.
Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından zamlı emekli maaşları Ocak ayı ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Ödemeler, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek.
Tahsis numarasına göre 4A SSK emekli aylığı ödeme günleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.