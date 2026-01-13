ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Fed Başkanı Jerome Powell'a açıklan soruşturma sonrası dün 4630 dolar ile rekor kıran spot altın bu sabah gelen kâr satışları ile bir miktar geriledi.

Bu sabah 4579 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı yeniden yükselerek şu sıralarda 4597 dolar seviyesinde seyrediyor.

Dün 6419 TL ile rekor kıran altının gram fiyatı ise gelen kâr satışları sonrası şu sıralarda 6375 TL'den alıcı buluyor.

Dün 86,30 dolar ile rekor kıran spot gümüş ise şu sıralarda 85,48 dolardan işlem görüyor.











