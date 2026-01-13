Altın piyasasında yeni haftayla birlikte fiyat hareketliliği yakından takip ediliyor. 13 Ocak Salı günü yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayanlar, piyasadaki güncel tabloya odaklanmış durumda. rtan jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD aralık ayı enflasyon verileri bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatı yatırımcıların odaklandığı noktalardan oluyor. Sabah saatlerinde ons altın fiyatı 4.595,21 doları gördü. Gram altın güne bu sabah 6.379,72 TL ile başladı. Peki, bugün altın ne kadar? İşte, 13 Ocak Salı 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın alış - satış fiyatı
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.375,2200
Satış: 6.376,0110
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.594,28
Satış: 4.595,17
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.200,3500
Satış: 10.424,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.801,4100
Satış: 41.571,5900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.626,00
Satış: 41.966,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.344,92
Satış: 20.857,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.817,40
Satış: 41.588,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.358,05
Satış: 43.424,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.526,26
Satış: 4.684,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.825,68
Satış: 6.096,44
ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Fed Başkanı Jerome Powell'a açıklan soruşturma sonrası dün 4630 dolar ile rekor kıran spot altın bu sabah gelen kâr satışları ile bir miktar geriledi.
Bu sabah 4579 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı yeniden yükselerek şu sıralarda 4597 dolar seviyesinde seyrediyor.
Dün 6419 TL ile rekor kıran altının gram fiyatı ise gelen kâr satışları sonrası şu sıralarda 6375 TL'den alıcı buluyor.
Dün 86,30 dolar ile rekor kıran spot gümüş ise şu sıralarda 85,48 dolardan işlem görüyor.