ARA TATİLLER KALDIRILACAK MI?





Sonbahar ve ilkbahar döneminde birer haftalık ara tatil uygulamasına 2019 yılında başlanmıştı. Amaç uzun yaz tatilinin biraz kısaltılması ve böylece ‘yaz unutması’ olarak adlandırılan olgunun önüne geçilmesiydi. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulaması nedeniyle öğrenciler zaten okula gitmediği için veliler ve öğretmenler bu konuda itiraz yükseltmedi. Ancak öğrenciler pandemi sonrası okula yeniden dönünce ara tatiller konusunda itirazlar da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde uzun süredir çalışıyor.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatilleri eğitimin verimliliğine etkisinin tartışmalı hale geldiği düşüncesiyle masaya yatırmış olmalı. Türkiye’de MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor. Ancak uzun dini bayramlar, resmi bayramlar, kar yağışı, deprem, sel gibi nedenlerle eğitim hep kesintiye uğruyor ve bu 180 gün pek tutturulamıyor. Diğer yandan eğitimciler, uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını da sık sık dile getirmişti.