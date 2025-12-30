Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Yurdun pek çok kesiminde etkili olan soğuk hava şartları, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Türk Hava Yolları (THY), ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferini iptal etti.
"Uçuş emniyeti önceliğimizdir"
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün'ün konuya ilişkin yaptığı açıklaması öyle:
"Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."