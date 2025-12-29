Yeni Şafak
THY bir uçağın Arnavutluk'a hibe edildiği iddiasını yalanladı

THY bir uçağın Arnavutluk'a hibe edildiği iddiasını yalanladı

20:3929/12/2025, الإثنين
Türk Hava Yolları, sosyal medyada yer alan "Arnavutluk Cumhuriyeti'ne uçak hibe edildiği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya da yer alan, Arnavutluk'a bir uçağın hibe edilme kararı konusunda haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) havayolu şirketi tarafından yapılan bildirimde, "Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.





#THY
#Arnavutluk
#Hibe
