TOKİ’nin “500 bin sosyal konut” projesi kapsamında Türkiye genelinde başvurular 19 Aralık 2025’te sona erdi ve hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak yapılacak. Adana’da proje kapsamında toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura ile belirlenecek. Peki Adana TOKİ kura tarihi açıklandı mı? Ceyhan, Aladağ, Kozan, Feke, İmamoğlu, Pozantı, Yumurtalık, Tufanbeyli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu dev hamle Adana için de büyük bir fırsat sunmaktadır. Adana'da yaklaşık 12 bin 400 sosyal konut inşa edilmesi planlanmakta olup, bu konutlar özellikle Ceyhan, Aladağ, Kozan, Feke, İmamoğlu, Pozantı, Yumurtalık, Tufanbeyli, Karaisalı, Saimbeyli, Karataş gibi ilçelerde yoğunlaşacaktır. Proje, ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını hedeflemekte; Anadolu illerinde 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL'den, 2+1 daireler ise 2 milyon 200 bin ila 2 milyon 650 bin TL arasında fiyatlandırılmakta, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Peki Adana TOKİ kura tarihi açıklandı mı? Ceyhan, Aladağ, Kozan, Feke, İmamoğlu, Pozantı, Yumurtalık, Tufanbeyli TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Adana’da TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu?
Adana’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
ADANA TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut Adana'da nerede, hangi ilçede, ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana merkezde 9 bin 700, Aladağ’da 200, Ceyhan’da 600, Feke’de 200, İmamoğlu’da 200, Karaisalı’da 300, Karataş’ta 300, Kozan’da 150, Pozantı’da 200, Saimbeyli’de 150, Tufanbeyli’de 200 ve Yumurtalık’ta 200 sosyal konut inşa edilecek.
Adana TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Adana'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adana'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adana'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Adana TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
500 bin TOKİ sosyal konut projesine konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.