Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve bazı illerde yoğun kar yağışı görülüyor. Kilis'te de beklenen kar yağışının ardından hem veliler hem de öğrenciler yarın için okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Kilis Valiliği okullar ile ilgili alınan kararı ise az önce duyurdu. İşte detaylar.