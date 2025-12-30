Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması

Kilis'te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının şiddetini arttırması beklenen ilde, öğrenciler de yarın okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında son dakika açıklama ise Kilis Valiliğinden geldi. Peki Kilis'te okullar 31 Aralık Çarşamba tatil edildi mi? İşte alınan kararlar...
Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve bazı illerde yoğun kar yağışı görülüyor. Kilis'te de beklenen kar yağışının ardından hem veliler hem de öğrenciler yarın için okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Kilis Valiliği okullar ile ilgili alınan kararı ise az önce duyurdu. İşte detaylar.
KİLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK 2025
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.