Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması

Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması

21:2330/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması
Kilis’te okullar tatil mi 31 Aralık? Kilis Valiliği açıklaması

Kilis'te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının şiddetini arttırması beklenen ilde, öğrenciler de yarın okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında son dakika açıklama ise Kilis Valiliğinden geldi. Peki Kilis'te okullar 31 Aralık Çarşamba tatil edildi mi? İşte alınan kararlar...

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve bazı illerde yoğun kar yağışı görülüyor. Kilis'te de beklenen kar yağışının ardından hem veliler hem de öğrenciler yarın için okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Kilis Valiliği okullar ile ilgili alınan kararı ise az önce duyurdu. İşte detaylar.


KİLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK 2025

Kilis Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.


Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.



#Kilis'te okullar tatil mi
#kilis valiliği
#okul tatili
#kar yağışı
#eğitime ara
#hava durumu
#okul tatil kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da okullar tatil mi 31 Aralık? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Ankara kar yağışı son durum