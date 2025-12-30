Siirt'te okullar tatil mi? Siirt Valiliği 31 Aralık kar tatili açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yapmış olduğu son hava durumu değerlendirmelerine göre, Siirt'te yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının yoğun şekilde görüleceği Siirt'te öğrenciler de yarın okullar tatil mi? sorusunu gündeme taşıdı. Kar tatiline yönelik resmi açıklama ise valilik tarafından yapıldı.
Siirt'te beklenen yoğun kar yağışının ardından valilikten resmi açıklama geldi. Binlerce öğrenci kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediğini sorgulamaya devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre, Siirt'te yarın okullar tatil edildi. İşte detaylar.
SİİRT'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA
Siirt Valiliği, gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.