Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi: TOKİ Konya kurası canlı izle

10:1617/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek olan 15 bin 200 konutun kurası bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da çekilecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya TOKİ kura canlı çekiliş YouTube kanalında gerçekleştirilecek. İşte Konya TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Konya TOKİ kura çekimi bugün Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da yapılacak. Karaman TOKİ kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi e-devlet sorgulama ekranı çekilişin ardından erişime açılacak.

TOKİ kura sonuçları Konya hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Konya TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


KONYA TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Konya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Konya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Konya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

