Malatya'da 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Malatya Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Malatya'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilmesine yönelik beklentiler de artmıştı. Son dakika açıklaması ise Malatya Valiliğinden geldi. Peki 31 Aralık Çarşamba günü için Malatya'da okullar tatil edildi mi? İşte resmi açıklamalar...
Türkiye'de kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Malatya'da da aralıklarla etkisini arttıran kar yağışıyla beraber öğrenciler yarın okullar tatil edildi mi? sorusunu gündeme taşıdı. Kar tatiline yönelik resmi açıklama ise dakikalar önce Malatya Valiliğinden yapıldı. İşte Malatya'da okulların tatil edilmesine yönelik açıklamalar...
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA
Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.