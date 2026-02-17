Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'den İran'la görüşmelere ilişkin açıklama: Bazı açılardan iyi geçti

ABD'den İran'la görüşmelere ilişkin açıklama: Bazı açılardan iyi geçti

23:2617/02/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la yapılan nükleer müzakerelerin bazı açılardan iyi geçtiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik ya da başka bir seçenekle çözüm bulmak istediğini ifade eden Vance, "İranlılar Trump'ın kırmızı çizgilerini kabul etmeye istekli değil." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ABD
#İran
#Nükleer
#Müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle