ABD'den İran'la görüşmelere ilişkin açıklama: Bazı açılardan iyi geçti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la yapılan nükleer müzakerelerin bazı açılardan iyi geçtiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik ya da başka bir seçenekle çözüm bulmak istediğini ifade eden Vance, "İranlılar Trump'ın kırmızı çizgilerini kabul etmeye istekli değil." dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
