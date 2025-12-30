Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 500 bin konut kura çekimi LİSTESİ 2025: Antalya, Bursa, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi LİSTESİ 2025: Antalya, Bursa, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Eskişehir kura çekimi ne zaman yapılacak?

09:2330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin konut kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın başvurduğu sosyal konut projesinde ilk kura Adıyaman’da yapılacak. Şırnak, Hakkari, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere il il kura tarihleri merak konusu oldu.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı resmen başladı. 5 milyon 242 bin başvurunun yapıldığı dev projede ilk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı takvimle birlikte Şırnak, Hakkari ve diğer iller için kura tarihleri de netleşti.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SIRALAMASI 2025

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman TOKİ 500 bin konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 saat 11.00'de Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sonucunda Adıyaman Merkez'de 5 bin, Besni'de 300, Çelikhan'da 100, Gerger'de 250, Gölbaşı'nda 200, Kahta'da 700, Samsat'da 20 ve Tut ilçesinde ise inşa edilecek 50 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ HAKKARİ, ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

Adıyaman'ın ardından ise Hakkari ve Şırnak'ta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri yapılacak. Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık Salı günü saat Hakkari Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından Hakkari merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200 ve Yüksekova'da 550 konutun hak sahipleri duyurulacak.

Şırnak'ta ise TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda yapılacak. Kura çekimiyle birlikte merkez ilçesinde 300, Beytüşşebap'ta 90, Cizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 konutun hak sahipleri açıklanacak. Kura çekimlerinin Siirt ve Van'da 5 Ocak'ta, Mardin ve Ağrı'da 6 Ocak'ta, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimi gerçekleştirilecek.

TOKİ ANTALYA, BURSA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR, HATAY, ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213, Bursa'da 17 bin 225, Gaziantep'te 13 bin 890, Diyarbakır'da 12 bin 165, Hatay'da 13 bin 289 ve Eskişehir'de ise 6 bin 55 konut inşa edilecek. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda her gün birkaç ilin kura çekimlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Antalya'da TOKİ Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 12 bin, Akseki'de 70, Elmalı'da 200, Gündoğmuş'ta 47, İbradi'de 50, Korkuteli'nde 196, Manavgat'ta 500 ve Serik'te 150 konut inşaat edecek.

#TOKİ
#Toki kura
#Toki kura çekimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 30 Aralık Salı bugün oynanacak maçlar