Mersin'de, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişi için heyecan dorukta. TOKİ'nin 500 bin konut için düzenlediği kura tarihleri, başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mersin'deki TOKİ kura takvimi, konut sahibi olmayı hayal edenler için önemli bir adım. Sosyal konut projesi kapsamında Mersin’de 8 bin 190 konut inşa edilecek. TOKİ, sosyal konut projeleriyle, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyacak. Peki TOKİ Mersin kura çekilişi ne zaman? Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus 500 bin konut kura çekiliş takvimi belli oldu mu?
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu proje dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ev sahipliği fırsatı sunmakta. Mersin TOKİ kura tarihi ve 500 bin konut kurası ile ilgili olarak, hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025'te Adıyaman ile başlamış ve aşamalı olarak devam etmekte. Adıyaman ve Şırnak kuralarının çekilmesiyle birlikte Mersin TOKİ kura takvimi merak konusu. Peki TOKİ Mersin kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 500 bin konut Mersin kurası çekimi ne zaman?
Mersin TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
Mersin'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Mersin'de 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin merkezde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000, Aydıncık’ta 40, Erdemli’de 500, Gülnar’da 100, Mut’ta 750, Silifke’de 800, Tarsus’ta 1000 konut inşa edilecek
Mersin'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Mersin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Mersin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Mersin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.