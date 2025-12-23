Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü

Recep Ayının Önemi ve Faziletleri

Recep ayı, "tövbe ve ekim ayı" olarak nitelendirilir. İslam alimleri, bu ayı Şaban ayı için bir hazırlık, Ramazan ayı için ise bir ruhsal antrenman olarak tanımlar. Bu ayda yapılan ibadetlerin, tutulan nafile oruçların ve edilen tövbelerin manevi mükafatının katlanarak arttığına inanılır.