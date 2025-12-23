Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü

İslam dünyasında heyecanla beklenen "Üç Aylar"ın müjdecisi Recep ayı başladı. Manevi huzur iklimine girilirken, 2026 yılı Recep ayı bitiş tarihi ve bu ayın ilk cuma gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili'ne dair tüm detaylar netleşti. Recep ayı ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
2026 Üç Aylar Takvimi: Recep Ayı Hangi Gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılı itibarıyla manevi bir arınma mevsimi olan Üç Aylar, 21 Aralık ayında başladı. Recep ayının ilk günüyle birlikte Müslümanlar, Ramazan ayının habercisi olan bu mübarek döneme adım atmış oldu.
Regaip Kandili Ne Zaman Eda Edilecek?
Recep ayının en önemli dönemeçlerinden biri olan ve "arzuların, isteklerin Allah’a yöneldiği gece" olarak bilinen Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece kutlanacak. Bu mübarek gecede eller semaya kalkacak, ibadetler ve dualar eşliğinde manevi bir coşku yaşanacak. Regaip Kandili 25 Aralık günü idrak edilecek.
Recep Ayının Önemi ve Faziletleri
Recep ayı, "tövbe ve ekim ayı" olarak nitelendirilir. İslam alimleri, bu ayı Şaban ayı için bir hazırlık, Ramazan ayı için ise bir ruhsal antrenman olarak tanımlar. Bu ayda yapılan ibadetlerin, tutulan nafile oruçların ve edilen tövbelerin manevi mükafatının katlanarak arttığına inanılır.
Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Recep Ayı Duası
Müslümanlar, Üç Aylar girdiğinde Hz. Muhammed'in (S.A.V) bizzat yaptığı ve ümmetine tavsiye ettiği şu duayı dillerinden düşürmüyor:
"Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır."
Recep Ayında Hangi İbadetler Yapılır?
Kaza ve Nafile Oruçları: Recep ayının özellikle başında, ortasında ve sonunda oruç tutmak çok faziletlidir.
Tövbe ve İstiğfar: Günahların affı için samimi tövbeler edilir.
Kur’an-ı Kerim Tilaveti: Mukabele geleneğine hazırlık için hatimlere başlanır.
İhtiyaç Sahiplerini Gözetme: Sadaka ve yardımlarla toplumsal dayanışma artırılır.
Recep ayı ne zaman bitecek?
20 Ocak 2026 Salı günü Recep ayı bitecek Şaban ayı başlamış olacak.