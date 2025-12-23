Hükümetin aile yapısını güçlendirmek ve yerli otomobil kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırladığı "ÖTV’siz yerli araç" projesinde detaylar netleşiyor. Hurda teşviki ve yerli üretim şartıyla sunulacak olan vergi muafiyeti, binlerce ailenin hayalini kurduğu sıfır kilometre otomobile ulaşmasını sağlayacak. Peki, kimler hurda teşvikinden yararlanacak? 3 Çocuklu aileler ÖTV muafiyeti olacak mı? ÖTV'siz hangi otomobil modelleri alınabilecek? Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar.
Türkiye otomobil piyasasında heyecan uyandıran yeni bir dönem başlıyor. Özellikle geniş aileleri ve ilk kez araç sahibi olacakları odağına alan ÖTV’siz yerli araç alımı düzenlemesi, hem yerli sanayiyi canlandırmayı hem de vatandaşın alım gücünü desteklemeyi hedefliyor. İşte "İlk Arabam Yerli Otomobil" kampanyası ve beklenen teşvik paketinin ayrıntıları.
3 Çocuklu Ailelere ÖTV Muafiyeti Geliyor mu?
Son dönemde gündemin en sıcak başlıklarından biri olan aile destek programı kapsamında, 3 çocuk ve üzeri ailelere yönelik ÖTV’siz araç alımı imkanı masada. Aile yapısını koruma vizyonuyla hazırlanan taslak çalışmaya göre, belirli kriterleri karşılayan aileler, yerli üretim araçlarda Özel Tüketim Vergisi ödemeden araç sahibi olabilecek. Bu adımın, özellikle kalabalık ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik şartlarda karşılaması hedefleniyor.
%40 Yerlilik Şartı ve Öne Çıkan Modeller
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için en kritik şart aracın yerli üretim olması. Taslak metinlerde geçen "yüzde 40 yerlilik oranı" şartı, hangi araçların kapsama gireceği konusunda belirleyici olacak. Bu kapsamda Türkiye’de fabrikası bulunan dev üreticilerin belirli modellerinin ve milli gururumuz Togg’un bu teşvik paketinde yer alması bekleniyor. Yerli üretim şartı, hem iç piyasayı hareketlendirecek hem de otomotiv sanayisindeki istihdama katkı sağlayacak.
Hurda Teşviki ile Eski Araçlar Yenileniyor
Otomobil piyasasını gençleştirmek adına hurda teşviki uygulaması da yeniden gündemde. Belirli bir yaşın üzerindeki araçlarını trafikten çeken vatandaşlara, yeni bir yerli araç alırken ek indirimler veya ÖTV avantajları sağlanması planlanıyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de trafikteki güvenli araç sayısının artırılması amaçlanıyor.
"İlk Arabam Yerli Otomobil" Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği "ilk arabam yerli otomobil" projesinin ne zaman hayata geçeceği konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak ekonomi yönetiminin ve ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde üzerinde çalıştığı düzenlemenin, kısa sürede Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Kampanya hayata geçtiğinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar için sıfır araç sahibi olmak artık bir hayal olmaktan çıkacak.
Hurda teşvikindeki son durumun şartlarını ve tarihlerin netleşmesi için Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlar takip edilmelidir.