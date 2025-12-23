"İlk Arabam Yerli Otomobil" Kampanyası Ne Zaman Başlayacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği "ilk arabam yerli otomobil" projesinin ne zaman hayata geçeceği konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak ekonomi yönetiminin ve ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde üzerinde çalıştığı düzenlemenin, kısa sürede Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Kampanya hayata geçtiğinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar için sıfır araç sahibi olmak artık bir hayal olmaktan çıkacak.