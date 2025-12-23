Yeni Şafak
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

10:4223/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
AA
Tarihi komisyon 20. kez toplanacak.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor gündemiyle, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 20'nci toplantısını yapacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada,
"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır"
ifadelerine yer verildi.

TBMM bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hazırladığı rapor üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti, MHP, Dem ve CHP komisyona raporlarını sundu.

AK Parti'nin raporu neleri kapsıyor?

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor.

Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.



