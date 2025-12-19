CHP’den alakasız Terörsüz Türkiye raporu: İmamoğlu salınsın TMSF kayyum atamasın

CHP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na raporunu sundu. 53 sayfa ve 13 bölümden oluşan raporda, Terörsüz Türkiye süreci ile alakalı olmayan pek çok başlık yer aldı. Sürece ilişkin bölüm ise ikinci planda kaldı. Raporda yer alan alakasız talepler, “Bunların Terörsüz Türkiye süreciyle ne ilgisi var?” yorumlarına neden oldu.

LGBTİ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Türkiye'nin nefret suçu düzenlemesi olmayan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğu savunulan raporda, “Her yıl sığınmacılar, Aleviler, gayrimüslimler, LGBTİ+'lar ve başka toplumsal kesimlere yönelik nefret suçları işlenmektedir. Bu vakalarda çok sayıda kişi ölmekte veya yaralanmakta, kendini ve dahil olduğu kesimi baskı altında hissetmektedir” denildi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin CHP’nin hazırladığı raporda bir diğer alakasız dikkat çeken konu da İstanbul Sözleşmesi oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması vurgulanırken, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında eksiklikler yaşandığı belirtildi. Kadın ve çocuklara karşı şiddetle etkin mücadele istendi.

İMAMOĞLU DA VAR

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) saran rüşvet ve yolsuzluk ağı gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. “Terör örgütü” ifadesi raporda 7 kez kullanılırken, İmamoğlu’nun adı ise 6 yerde geçti. İmamoğlu’nun A takı-

mındaki çalışma arkadaşlarının itirafları, para transferleri, HTS kayıtları, ihale evrakları ve tanık beyanlarının görmezden gelindiği raporda, soruşturmalar darbe girişimi olarak nitelendirilip, “19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliye edilmesi” istendi. Bunun yanında 2013 yılındaki Gezi kalkışmasıyla ilgili taleplere de yer verildi. Raporda “Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi” şeklinde bir başlık yer aldı.

TMSF VE MASAK TALEBİ

Raporda CHP'nin Meclis'te gündeme getirdiği kesin hesap komisyonunun kurulması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması, TÜİK ve düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliklerinin sağlanması ile ekonomik sosyal konseyin yeniden yapılandırılması önerilerine bile yer ayrıldı. Ayrıca Terörsüz Türkiye süreciyle alakasız şekilde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) asli işlevine kavuşturulması, şirketlere kayyum uygulamasının siyasete alet edilmemesi ve MASAK'ın yapısının gözden geçirilmesi önerileri de dikkat çekti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) yapısının değiştirilmesi, vergi denetimleri ve kamu ihale mevzuatının yeniden düzenlenmesi istendi.

“CEMEVİ BAŞKANLIĞI KAPATILSIN” ÖNERİSİ

CHP’nin komisyona verdiği raporda “zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi uygulamasının farklı inançlara göre düzenlenmesi” ile Alevilerle ilgili talepler de yer aldı. “Cemevlerine ibadethane statüsünün tanınması”, “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kapatılması” ve “Madımak’ın müze yapıl-ması” önerileri, dikkat çeken diğer başlıklar arasında.







