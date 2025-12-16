CHP suistimal edemeyince rahatsız oldu

CHP lideri Özel’in , “AK Parti'nin mantığı 'cemevi cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığı’na bağladı” şeklindeki sözleri Alevilerden de tepki aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “AK Parti’nin mantığı ‘cemevi, cümbüş evi’ dedikleri için Kültür Bakanlığı'na bağladılar” şeklindeki ifadeleri Alevi toplumunda büyük tepkiye yol açtı. Yeni Şafak’a konuşan Alevi kanaat önderleri, CHP’nin yıllarca Alevilerin oylarını almasına rağmen taleplerini görmezden geldiğini, bugün ise çözülen sorunlar karşısında “panik psikolojisiyle” hareket ettiğini dile getirdi.
‘ÖZGÜR ÖZEL BOŞ KONUŞUYOR’
Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali İhsan Şahin, Özel’in açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Alevilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a minnettar olduğunu vurgulayan Şahin, “Özgür Özel boş konuşuyor. Alevilerin fikrine saygı göstermesi lazım. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez cemevleri yasal bir statüye kavuştu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Alevilerin Cumhurbaşkanına söyleyeceği tek bir şey var; teşekkür ederiz. Sağ olun var olun Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
ASIL RAHATSIZLIKLARI SORUNUN ÇÖZÜLMESİ
Özel’in sözlerini “polemik ve demagoji” olarak nitelendiren Şahin, “Aleviler yıllarca CHP'ye oy verdi. Niye başkanlığımızı CHP kurmadı? Neden cemevlerinin yasal statüsünü, oylarını aldıkları Alevilerin bu demokratik haklarını tanımadılar? CHP, Alevilerin oylarını alıp, Alevilerin dini inançlarını suistimal edip, buradan prim elde etmeye çalışan bir parti, onun genel başkanının da adının Özgür ya da başka bir şey olması da bir şey ifade etmiyor” diye konuştu. Özel’in asıl rahatsızlığının Alevi sorununun çözülmesi olduğunu belirten Şahin, “Şu an panik haldeler. ‘Eyvah, suistimal edecek bir konu da kalmadı’ düşüncesindeler. Cumhuriyet tarihi boyunca çözülemeyen bir problemi çözdüğü için Cumhurbaşkanı ve hükümetine karşı bence panikteler.
‘Nasıl suistimal edeceğiz, edemeyeceğiz’ diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.
Önce AYM başvurusunu geri çeksin
- Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı ve Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü, Ali Timurtaş Özmen de Özgür Özel’e sert eleştiriler yöneltti. CHP’nin samimiyetinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ölçülebileceğini belirten Özmen, “Bizim için önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla böyle bir başkanlığın kurulmuş olması. Erdoğan’ın böyle bir şeye vesile olması Alevileri sevindirmiştir. Ancak CHP bu başkanlığın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Özel'in böyle bir açıklama yapmadan önce CHP’nin niye hala o başvurunun AYM’de olduğunu Alevi toplumuna bir açıklamasını bekliyoruz. Özel samimiyse önce o başvuruyu geri çeksin” dedi.