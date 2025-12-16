CHP suistimal edemeyince rahatsız oldu

Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı ve Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü, Ali Timurtaş Özmen de Özgür Özel’e sert eleştiriler yöneltti. CHP’nin samimiyetinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ölçülebileceğini belirten Özmen, “Bizim için önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla böyle bir başkanlığın kurulmuş olması. Erdoğan’ın böyle bir şeye vesile olması Alevileri sevindirmiştir. Ancak CHP bu başkanlığın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Özel'in böyle bir açıklama yapmadan önce CHP’nin niye hala o başvurunun AYM’de olduğunu Alevi toplumuna bir açıklamasını bekliyoruz. Özel samimiyse önce o başvuruyu geri çeksin” dedi.