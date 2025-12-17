HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELER 17 ARALIK: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçeceği Tarih Açıklandı Mı?

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ YASASINDA SON DURUM!

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Düzenlemenin yılsonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.