İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 13 ilçede 8 saatlik su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.
İzmirliler planlı su kesintisi programı hakkında bilgi almak istiyor. Açıklanan programda; 13 ilçenin bazı mahallelerinde 7 saat sular kesiliyor. Peki İzmir'de nerede sular kesik, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun duyurduğu ilçeler, mahalleler ve saat aralığı...
İZSU 17 ARALIK SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
BUCA: ADATEPE, ATATÜRK, BUCA KOOP, GAZİLER, KURUÇEŞME, YAYLACIK, YILDIZ, YILDIZLAR, ZAFER, 29 EKİM
17.12.2025 saat 06:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR: DOĞANAY, GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, REİS
17.12.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR: GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, SELVİLİ, YUNUS EMRE
17.12.2025 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK: FERAHLI, MEHMET AKİF, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM
17.12.2025 saat 06:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI:TAŞKESİK
17.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA: İÇMELER
17.12.2025 saat 08:45 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.