Sıcaklıklar normallerin üzerinde

Güncel verilere göre, Ocak 2026'da hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ılık hava dalgalarının etkisiyle don ve buzlanma olaylarının sayısında azalma bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklık artışına bağlı olarak yağış rejiminin de değiştiğine dikkati çekerek, yağışların Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.



