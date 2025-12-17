Sosyal konut projelerine ilişkin kura çekimleri TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan kura sonucunda hak sahiplerinin konutları netlik kazanıyor. TOKİ kura sonuçları kapsamında açıklanan isim listeleriyle birlikte vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları, asil ve yedek hak sahipleri listesi.
TOKİ sosyal konut kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilmekte. Kura sonuçları sayesinde hak sahipleri belirlenerek konutlar dağıtılmakta. Vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını isim listeleri üzerinden sorgulayarak ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilmekte. İşte TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri isim listesi detayları.