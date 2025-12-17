Yeni Şafak
TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri isim listesi

15:1817/12/2025, Çarşamba
Sosyal konut projelerine ilişkin kura çekimleri TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan kura sonucunda hak sahiplerinin konutları netlik kazanıyor. TOKİ kura sonuçları kapsamında açıklanan isim listeleriyle birlikte vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları, asil ve yedek hak sahipleri listesi.

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilmekte. Kura sonuçları sayesinde hak sahipleri belirlenerek konutlar dağıtılmakta. Vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını isim listeleri üzerinden sorgulayarak ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilmekte. İşte TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri isim listesi detayları.

TOKİ ANKARA AYAŞ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AĞRI TAŞLIÇAY KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

HATAY ANTAKYA BÖLGE BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONYA KARAPINAR KONUT BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

